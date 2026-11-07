En källa inom Socialdemokraterna säger till Aftonbladet att ”allt tyder på” att det blir en ny alliansregering som styr Sverige. Efter att Sverigedemokraterna släppt sitt krav på ministerposter öppnade Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist dörren för en borgerlig regering.

– Det verkar osannolikt att V kommer att backa från sina ministerkrav, säger uppgiftslämnaren till tidningen.

Thand Ringqvist har krävt att både Moderaterna och Socialdemokraterna presenterar en plan för hur Sverige kan styras senast på fredag. Sedan ska Centerpartiet ta ställning till vilken sida man vill samarbeta med.

Flera experter och bedömare påpekar att C:s politik ligger mycket närmare högersidan än de rödgröna partierna.