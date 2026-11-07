S-källa: Troligt att högern vinner – V lär inte backa
En källa inom Socialdemokraterna säger till Aftonbladet att ”allt tyder på” att det blir en ny alliansregering som styr Sverige. Efter att Sverigedemokraterna släppt sitt krav på ministerposter öppnade Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist dörren för en borgerlig regering.
– Det verkar osannolikt att V kommer att backa från sina ministerkrav, säger uppgiftslämnaren till tidningen.
Thand Ringqvist har krävt att både Moderaterna och Socialdemokraterna presenterar en plan för hur Sverige kan styras senast på fredag. Sedan ska Centerpartiet ta ställning till vilken sida man vill samarbeta med.
Flera experter och bedömare påpekar att C:s politik ligger mycket närmare högersidan än de rödgröna partierna.
Fredagens turer
- SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
- Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
- M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
- Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
- S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.