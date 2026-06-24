S-toppens motangrepp på Åkesson: ”Är opålitlig”

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson gick hårt åt Socialdemokraterna och anklagade partiet för att ha förstört Sverige i sitt Almedalstal. Nu svarar Socialdemokraterna på angreppet och menar att Åkessons ”opålitlighet skiner igenom”.

”Sverigedemokraterna har varit med och styrt Sverige i snart fyra år. Resultatet visar att han inte tar problemen i Sverige på allvar”, skriver Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin till Omni.

Partiet anklagar också SD och regeringspartierna för att ha sänkt skatten för de rikaste samtidigt som arbetslösheten fortsätter att öka. Dessutom kräver Socialdemokraterna att Åkesson ger ett tydligt besked i frågan om a-kassan.

SD-ledaren har lovat att villkoren för ersättningen inte ska försämras om Tidöpartierna vinner valet.