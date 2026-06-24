ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin. (Claudio Bresciani/TT)
AlmedalenSD:s halvdag

S-toppens motangrepp på Åkesson: ”Är opålitlig”

Av Alice Hermansson
Publicerad:

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson gick hårt åt Socialdemokraterna och anklagade partiet för att ha förstört Sverige i sitt Almedalstal. Nu svarar Socialdemokraterna på angreppet och menar att Åkessons ”opålitlighet skiner igenom”.

”Sverigedemokraterna har varit med och styrt Sverige i snart fyra år. Resultatet visar att han inte tar problemen i Sverige på allvar”, skriver Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin till Omni.

Partiet anklagar också SD och regeringspartierna för att ha sänkt skatten för de rikaste samtidigt som arbetslösheten fortsätter att öka. Dessutom kräver Socialdemokraterna att Åkesson ger ett tydligt besked i frågan om a-kassan.

SD-ledaren har lovat att villkoren för ersättningen inte ska försämras om Tidöpartierna vinner valet.

Omni förklarar”Tycker det var ett misstag” – så kan pressträffen i april ha avgjort valet

Omni Mer
Baudin: ”Kräver att Åkesson ska garantera att A-kassan inte försämras”
Aftonbladet
Åkessons attackerade S-ministrar: Ni lät tryggheten gå förlorad
TT
Annons
Betalar du för mycket för bredband? Jämför priser här och sänk dina kostnader
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
AlmedalenSD:s halvdagJimmie ÅkessonTobias BaudinLiberalernaModeraternaSocialdemokraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaValet 2026ArbetsmarknadspolitikSkattepolitikPolitik