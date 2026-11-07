Tidigare partitopp: C kan inte stötta högerregering
Den tidigare C-toppen Fredrick Federley tror inte att Centerpartiet kan vara en del av en högerregering, även om Sverigedemokraterna inte får ministerposter. Till SvD säger han att SD:s mandat ändå hade blivit avgörande för en borgerlig regerings vara eller icke vara.
Han hänvisar till partiprogrammets formulering att grunden för C-politik är alla människors lika värde.
– I de här bitarna med människosyn är det närmare att hitta samarbete med V.
Fredagens turer
- SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
- Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
- M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
- Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
- S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.