Den tidigare C-toppen Fredrick Federley tror inte att Centerpartiet kan vara en del av en högerregering, även om Sverigedemokraterna inte får ministerposter. Till SvD säger han att SD:s mandat ändå hade blivit avgörande för en borgerlig regerings vara eller icke vara.

Han hänvisar till partiprogrammets formulering att grunden för C-politik är alla människors lika värde.

– I de här bitarna med människosyn är det närmare att hitta samarbete med V.