Tredje dagen i Almedalen – ”stort vallöfte” på gång

Efter två dagar som präglats av högerpolitik sker i dag ett skifte i Almedalen. Nu är det dags för MP och S att sätta agendan på politikerveckan, men även Tidö har kallat till pressträff.



• 08.15: Daniel Helldén (MP) och Magdalena Andersson (S) samtalar i SR.

• 09.30: De två MP-språkrören håller pressträff på temat beredskap och järnväg.

• 10.10: Tidöpartierna har pressträff. Både Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) deltar.

• 12.00: Helldén talar.

• 14.10: S-duon Magdalena Andersson och Mikael Damberg presenterar en nyhet. Enligt vad Expressens Anette Holmqvist har hört väntar ”ett stort vallöfte” – hon gissar att det rör sig om pensionerna.

• 19.00: Dags för Anderssons tal.



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