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Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin anlände till Visby i går eftermiddag. (Henrik Montgomery/TT)
AlmedalenPolitikerveckan

Tredje dagen i Almedalen – ”stort vallöfte” på gång

Av Marcus Lindén
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Efter två dagar som präglats av högerpolitik sker i dag ett skifte i Almedalen. Nu är det dags för MP och S att sätta agendan på politikerveckan, men även Tidö har kallat till pressträff.

• 08.15: Daniel Helldén (MP) och Magdalena Andersson (S) samtalar i SR.
• 09.30: De två MP-språkrören håller pressträff på temat beredskap och järnväg.
• 10.10: Tidöpartierna har pressträff. Både Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) deltar.
• 12.00: Helldén talar.
• 14.10: S-duon Magdalena Andersson och Mikael Damberg presenterar en nyhet. Enligt vad Expressens Anette Holmqvist har hört väntar ”ett stort vallöfte” – hon gissar att det rör sig om pensionerna.
• 19.00: Dags för Anderssons tal.

Se fler programpunkter och schemat för resten av veckan via länkarna nedan.

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Holmqvist om S-förslaget som väntar: De tror väldigt mycket på det
podd · Expressen
Program för partiernas dagar och tal (Almedalsveckans hemsida)
almedalsveckan.info
Hela programmet för Almedalsveckan
almedalsveckan.info

Omni Mers publiceringar om Almedalen (uppdateras under veckan)

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