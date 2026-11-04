Dagen efter Demokraternas stora framgångar i mellanårsvalet var det glädjeyra på börserna i New York. Dow Jones lyfte med 3 procent:

· S&P 500: +1,6 %

· Dow: +3,0 %

· Nasdaq: +1,4 %

– Aktier har historiskt sett tenderat att stiga efter mellanårsvalen oavsett utfall, eftersom den minskade osäkerheten leder till lättnad, sa Justin Buell på Continuity Group till Reuters.

En förhoppning om att de enorma satsningarna på AI-kapacitet som tynger techbolagens kassaflöden bromsar in lyfte flera bolag. Microsoft lyfte med 7 procent, Alphabet med 3 och Amazon med 6.

Datacenteroperatören Coreweave backade däremot med 10 procent, då motståndet mot datacenter kan slå mot dem.

Tesla och Space X, med Trumptrogna Elon Musk vid rodret, föll med 3 respektive 4 procent.

Trump Media & Technology Group, som äger det sociala nätverket Truth Social och som kontrolleras av presidentens familj, rasade med 30 procent.

I övrigt kan noteras fortsatt stora fall för oljepriset. Brentoljan föll drygt 8 procent under onsdagen och handlades omkring 95 dollar per fat.

En skadskjuten Trump kan nu pressas att få till en fredsuppgörelse med Teheran, skriver Bloomberg.

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