Magdalena Andersson svär i radio och V ställer in förhandlingar – den rödgröna regeringsdrömmen spricker framför våra ögon, skriver Aftonbladets Oisín Cantwell.

”Sanningen, den för vissa smärtsamma, är att i princip ingenting tyder på att Magdalena Andersson blir statsminister.”

SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutson tror att ett slopat ministerkrav kan bli mer negativt för V än att släppa regeringsmakten till högersidan.

– Skulle man lyckas få partistyrelsen att gå med på en reträtt i den här frågan skulle man riskera en enorm svekdebatt i det egna partiet, säger han.

Det enda som kan få V att backa är om det uppstår en stark intern opinion för att undvika en ny högerregering till varje pris, tror Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.

– Sedan är det i och för sig så att V med all sannolikhet skulle få mer betalt i politik om de står utanför. De skulle också kunna säkra inflytandet med ett samarbetsavtal, säger han.

Om Ulf Kristersson lyckas bilda en ny regering kommer Magdalena Andersson att avgå, tror Furtenbach.