Migrationsministern kritisk till slagorden i EU

Migrationsminister Johan Forssell (M) riktar kritik mot de ledamöter som skanderade slagord som ”skicka tillbaka dem” i Europaparlamentet efter att tuffare migrationslagar röstades igenom under onsdagen. Till Aftonbladet säger han att reaktionerna var ovärdiga och olämpliga.

Han säger att migrationspolitik handlar om att se till att ”göra det bra” för Europa och Sverige.

– Men sen handlar det ju också om människoöden. Det glömmer man bort om man står och skanderar sådana här saker.

Av de svenska partierna röstade SD, M och KD ja, medan C, L, MP och V röstade nej. Socialdemokraterna lade ner sina röster.