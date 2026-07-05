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Donald Trump och Vladimir Putin vid deras möte i Alaska förra året. (Jae C. Hong / AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Trump i telefonsamtal med Putin och Zelenskyj

Av Anders Hovne
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Rysslands president Vladimir Putin och USA:s Donald Trump talade i telefon med varandra under lördagen, uppger Kreml enligt TT. De båda presidenterna ska ha pratat om situationen i Ukraina inför Natos kommande toppmöte.

Även Iran och Mellanöstern kom på tal i det 85 minuter långa samtalet, enligt Kreml-rådgivaren Jurij Usjakov.

Tidigare under lördagen meddelade även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att han hade pratat med Trump under dagen.

På X skriver han att de pratade om situationen vid fronten och att diskussionerna ska fortsätta under Nato-mötet.

”Det finns en verklig chans att få ett slut på det här kriget”, skriver Zelenskyj.

Zelenskyj beskriver samtalet med Trump som ”mycket bra”
TT
I samtalet med Putin ska Trump ha erbjudit sig att hjälpa till att hitta en lösning på konflikten
Reuters  · Ofta betalvägg
Zelenskyj på X
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