Trump i telefonsamtal med Putin och Zelenskyj

Donald Trump och Vladimir Putin vid deras möte i Alaska förra året.

Rysslands president Vladimir Putin och USA:s Donald Trump talade i telefon med varandra under lördagen, uppger Kreml enligt TT. De båda presidenterna ska ha pratat om situationen i Ukraina inför Natos kommande toppmöte.

Även Iran och Mellanöstern kom på tal i det 85 minuter långa samtalet, enligt Kreml-rådgivaren Jurij Usjakov.

Tidigare under lördagen meddelade även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att han hade pratat med Trump under dagen.

På X skriver han att de pratade om situationen vid fronten och att diskussionerna ska fortsätta under Nato-mötet.

”Det finns en verklig chans att få ett slut på det här kriget”, skriver Zelenskyj.