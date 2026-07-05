Trump i telefonsamtal med Putin och Zelenskyj
Rysslands president Vladimir Putin och USA:s Donald Trump talade i telefon med varandra under lördagen, uppger Kreml enligt TT. De båda presidenterna ska ha pratat om situationen i Ukraina inför Natos kommande toppmöte.
Även Iran och Mellanöstern kom på tal i det 85 minuter långa samtalet, enligt Kreml-rådgivaren Jurij Usjakov.
Tidigare under lördagen meddelade även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att han hade pratat med Trump under dagen.
På X skriver han att de pratade om situationen vid fronten och att diskussionerna ska fortsätta under Nato-mötet.
”Det finns en verklig chans att få ett slut på det här kriget”, skriver Zelenskyj.
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