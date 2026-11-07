Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson viftar med ett rejält lockbete framför Centerpartiets näsa när han släpper kravet på ministerposter. Det säger radions inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.

Han tror att C:s mer borgerliga falang kan lockas av en minoritetsregering tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Furtenbach betonar att många centerpartister fortfarande har en stark alliansidentitet.

– Det är det som gör att man inte kan utesluta att det här slutar med en seger för Kristersson. Inte minst eftersom Andersson inte kan erbjuda en regering som Vänsterpartiet inte sitter i.

Även om det skulle bli en borgerlig regering blir det tufft för M-ledaren Ulf Kristersson att få igenom sin politik, enligt SVT:s Mats Knutson. C:s, L:s, KD:s och M:s gemensamma 136 mandat räcker nämligen inte för att få igenom en budget som vänstersidan och SD är emot.

– Det skulle kunna leda till att Kristersson hamnar i samma läge som Socialdemokraterna var i under flera år, när de förlorade omröstningar i riksdagen både 2014, 2018 och 2021, säger han.