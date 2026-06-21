Andersson och Kristersson överens om viktigaste frågan: Mer pengar i plånboken

Om en sak är Ulf Kristersson (M) och Magdalena Andersson (S) överens: Om de bara fick driva en enda fråga under nästa mandatperiod skulle fullt fokus ligga på att ge svenskarna mer pengar i plånboken. Det framgår när Omni ställer frågan till alla partiledare.

– Att skapa handlingsutrymme, frihet och möjligheter för vanliga svenska familjer efter så många tuffa år, det är vår enskilt viktigaste uppgift, säger Kristersson.

Vänsterpartiets Nooshi Dagdostar är inne på ett liknande spår när hon lyfter jämlikheten som den viktigaste frågan för kommande mandatperiod.

– De här fyra senaste åren har känts som januari hela tiden: Kallt, mörkt och man är pank.

De andra partiledarna lyfter bland annat skolan, jobben och kriminalpolitiken. Se alla svar från Omnis partiledarintervjuer i spelaren ovan.