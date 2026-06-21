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Om partierna bara får välja en enda fråga
Valet 2026Omnis partiledarintervjuer

Andersson och Kristersson överens om viktigaste frågan: Mer pengar i plånboken

Av Henrik Svensson, Matilda Glaser
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Om en sak är Ulf Kristersson (M) och Magdalena Andersson (S) överens: Om de bara fick driva en enda fråga under nästa mandatperiod skulle fullt fokus ligga på att ge svenskarna mer pengar i plånboken. Det framgår när Omni ställer frågan till alla partiledare.

– Att skapa handlingsutrymme, frihet och möjligheter för vanliga svenska familjer efter så många tuffa år, det är vår enskilt viktigaste uppgift, säger Kristersson.

Vänsterpartiets Nooshi Dagdostar är inne på ett liknande spår när hon lyfter jämlikheten som den viktigaste frågan för kommande mandatperiod.

– De här fyra senaste åren har känts som januari hela tiden: Kallt, mörkt och man är pank.

De andra partiledarna lyfter bland annat skolan, jobben och kriminalpolitiken. Se alla svar från Omnis partiledarintervjuer i spelaren ovan.

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Se alla partiledarintervjuer i sin helhet på Omnis Youtubekanal
video · Youtube

Om partiledarintervjuerna

Inför valet i september har Omni intervjuat samtliga partiledare för riksdagens åtta partier. Intervjuerna har publicerats på TikTok och Instagram, i oklippta versioner på Youtube samt i olika format i Omniappen.

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