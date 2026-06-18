Vad tycker Busch är bäst med Vänstern, egentligen?
Vad tycker politikerna är det bästa med motståndarlaget? När KD-ledaren Ebba Busch får frågan om Vänsterpartiet i Omnis partiledarintervjuer blir hennes svar engagemanget för välfärden och för hårt arbetande människor. I engagemanget möts partierna verkligen, enligt Busch.
– I övrigt är vi ju diametrala motsatser, säger hon.
SD:s Jimmie Åkesson och MP:s Daniel Helldén har svårare att hitta något bra med det andra partiet.
– Det händer ibland att de har bra förslag på djurrättsområdet, säger Helldén till slut.
SD-ledaren kommer inte på en enda bra sak med Miljöpartiet.
Se alla partiledarnas svar i spelaren ovan.
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Om partiledarintervjuerna
Inför valet i september har Omni intervjuat samtliga partiledare för riksdagens åtta partier. Intervjuerna har publicerats på TikTok och Instagram, i oklippta versioner på Youtube samt i olika format i Omniappen.