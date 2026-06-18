ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Omnis partiledarintervjuer: Om partiledarna måste berömma sina motståndare
Valet 2026Omnis partiledarintervjuer

Vad tycker Busch är bäst med Vänstern, egentligen?

Av Henrik Svensson, Ebba Örn
Publicerad:

Vad tycker politikerna är det bästa med motståndarlaget? När KD-ledaren Ebba Busch får frågan om Vänsterpartiet i Omnis partiledarintervjuer blir hennes svar engagemanget för välfärden och för hårt arbetande människor. I engagemanget möts partierna verkligen, enligt Busch.

– I övrigt är vi ju diametrala motsatser, säger hon.

SD:s Jimmie Åkesson och MP:s Daniel Helldén har svårare att hitta något bra med det andra partiet.

– Det händer ibland att de har bra förslag på djurrättsområdet, säger Helldén till slut.

SD-ledaren kommer inte på en enda bra sak med Miljöpartiet.

Se alla partiledarnas svar i spelaren ovan.

Läs mer

Se alla partiledarintervjuer i sin helhet på Omnis Youtubekanal
video · Youtube

Om partiledarintervjuerna

Inför valet i september har Omni intervjuat samtliga partiledare för riksdagens åtta partier. Intervjuerna har publicerats på TikTok och Instagram, i oklippta versioner på Youtube samt i olika format i Omniappen.

Annons
Sommarens bästa hotelldeal – upp till 30% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Valet 2026Omnis partiledarintervjuerJimmie ÅkessonDaniel HelldénEbba BuschMagdalena AnderssonNooshi DadgostarElisabeth Thand RingqvistSimona MohamssonUlf KristerssonModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaLiberalernaCenterpartietVänsterpartietMiljöpartietSocialdemokraternaPolitik