Vad tycker Busch är bäst med Vänstern, egentligen?

Vad tycker politikerna är det bästa med motståndarlaget? När KD-ledaren Ebba Busch får frågan om Vänsterpartiet i Omnis partiledarintervjuer blir hennes svar engagemanget för välfärden och för hårt arbetande människor. I engagemanget möts partierna verkligen, enligt Busch.

– I övrigt är vi ju diametrala motsatser, säger hon.

SD:s Jimmie Åkesson och MP:s Daniel Helldén har svårare att hitta något bra med det andra partiet.

– Det händer ibland att de har bra förslag på djurrättsområdet, säger Helldén till slut.

SD-ledaren kommer inte på en enda bra sak med Miljöpartiet.

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