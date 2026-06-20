SD och L: Sossarna är svårast att samarbeta med

Blockgränserna framträder tydligt när partiledarna pressas om vilka partier som är enklast – och svårast – att samarbeta med. I Omnis partiledarintervjuer målas M och S ut som bästa samarbetspartner av respektive ”lag” – och Ulf Kristersson är inte sen att stämma in i att samarbetet mellan Tidöpartierna varit ”rätt unikt”.

– Jag tycker att vi har bevisat de här fyra åren att vi har lätt att samarbeta på min sida, säger han till Omni.

Magdalena Andersson (S) vill inte peka ut något parti som särskilt svårt att samarbeta med – utan menar att det snarare handlar om viljan att komma framåt i förhandlingar.

– Om man vill komma överens, då kommer man överens, säger hon till Omni.

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