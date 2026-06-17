Liberalernas partiledare Simona Mohamsson om hur stor en skolklass egentligen borde vara, hur Sverige ska bli ett land för drömmare och om sina egna drömmar om att införa euron.
Partiledarna om makten, motståndarna och framtiden i Omnis valintervjuer
Inför valet i september har Omnis Henrik Svensson träffat alla riksdagspartiernas partiledare. Han har frågat dem om allt från vilken som är den största missuppfattningen om dem, till vilken fråga de skulle driva – om de bara får välja en. Intervjuerna publiceras i sin helhet, helt oklippta.
Läs mer och se alla åtta intervjuer i klippen nedan.
Simona Mohamsson (L)
Ebba Busch (KD)
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch om konflikträdda partiledare, vad KD egentligen har gemensamt med V, och varför hon vill följa i Norges och Danmarks fotspår när det gäller vården.
Elisabeth Thand Ringqvist (C)
Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist om hur hon ska göra för att fler ska få jobb, varför den som vill ska kunna arbeta längre och om att uppfattas som kall, bestämd och tråkig.
Daniel Helldén (MP)
Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén om hur den gröna omställningen ska skapa fler jobb, varför ”superrika” ska betala mer i skatt och hur det kommer sig att han uppfattas som en högerpolitiker.
Nooshi Dadgostar (V)
Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dagdostar om kampen mot marknadshyror, hur unga egentligen ska få en bostad och varför V inte är ett så radikalt parti som folk tror.
Ulf Kristersson (M)
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson om samarbetet mellan Tidöpartierna, hur ingen får det sämre med M:s politik och om varför han ska få chansen att fortsätta på den inslagna kursen under nästa mandatperiod.
Jimmie Åkesson (SD)
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson om hur gemenskapen i Sverige ska stärkas, varför kriminalpolitiken är den mest akuta frågan och varför man inte ska vara orolig för klimatet.
Magdalena Andersson (S)
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson om varför S är enklast att samarbeta med, om hennes eller Ulf Kristerssons politik gör Sverige bättre för flest svenskar och om hur S blivit ett rakare och mer handlingskraftigt parti.