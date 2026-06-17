Partiledarna om makten, motståndarna och framtiden i Omnis valintervjuer

Inför valet i september har Omnis Henrik Svensson träffat alla riksdagspartiernas partiledare. Han har frågat dem om allt från vilken som är den största missuppfattningen om dem, till vilken fråga de skulle driva – om de bara får välja en. Intervjuerna publiceras i sin helhet, helt oklippta.

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