Elbilar, fler jobb och kall öl på systemet – det är partiernas vision för 2030

Sverige 2030 är ett land där människor är trygga och har en stabil ekonomi. På den punkten är alla partier överens. Men på andra punkter skiljer sig partiledarnas visioner åt, vilket framgår i Omnis partiledarintervjuer.

SD-ledaren Jimmie Åkesson vill att svenskarna ska vara fria att bygga plank på sin egen tomt.

– Eller att köpa kall öl på Systembolaget.

Ebba Busch (KD) vill ”göra slut med jante” och göra det till en nationalsport att kapa regler inom det fria företagandet. Daniel Helldén, språkrör för Miljöpartiet, ser framför sig ett rättvisare Sverige där fler kör elbil.

– Vi har gjort oss fria från det fossilberoende vi har i dag, säger Helldén om 2030.

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