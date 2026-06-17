Största missuppfattningen om partiledarna: ”Tråkig”

Den vanligaste missuppfattningen om partiledarna är att de är tråkiga. Det är åtminstone vad Simona Mohamsson (L), Elisabeth Thand Ringqvist (C) och Magdalena Andersson (S) svarar när Omni frågar vad de själva upplever som den största missuppfattningen om dem.

SD-ledaren Jimmie Åkesson menar i stället att den vanligaste missuppfattningen om honom är att hans parti ”vill jävlas med människor bara för att de har en annan hudfärg”. Statsminister Ulf Kristersson menar i sin tur att människor väldigt sällan missförstår honom.

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