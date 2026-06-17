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Omnis partiledarintervjuer: Vad missförstår folk om partiledarna?
Valet 2026Omnis partiledarintervjuer

Största missuppfattningen om partiledarna: ”Tråkig”

Av Henrik Svensson, Ebba Örn
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Den vanligaste missuppfattningen om partiledarna är att de är tråkiga. Det är åtminstone vad Simona Mohamsson (L), Elisabeth Thand Ringqvist (C) och Magdalena Andersson (S) svarar när Omni frågar vad de själva upplever som den största missuppfattningen om dem.

SD-ledaren Jimmie Åkesson menar i stället att den vanligaste missuppfattningen om honom är att hans parti ”vill jävlas med människor bara för att de har en annan hudfärg”. Statsminister Ulf Kristersson menar i sin tur att människor väldigt sällan missförstår honom.

Se alla partiledarnas svar i spelaren ovan.

Se alla partiledarintervjuer i sin helhet på Omnis Youtubekanal
video · Youtube

Om partiledarintervjuerna

Inför valet i september har Omni intervjuat samtliga partiledare för riksdagens åtta partier. Intervjuerna har publicerats på Omnis Tiktokkonto, i oklippta versioner på Youtube samt i olika format i Omniappen.

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